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США: "Я не Байден", за месяц до выборов Харрис разрывается между лояльностью и дистанцированием

07 ottobre 2024 | 18.21
Redazione Adnkronos
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Среди наиболее популярных высказываний Камалы Харрис во время президентских дебатов в сентябре на первом месте стоит "Очевидно, я не Джо Байден". Напоминает об этом, цитируя исследование, проведенное внутри команды Харрис, телекомпания CNN в статье, в которой рассказывается о том, как вице-президент пытается найти сложный баланс между достаточным личным пространством и чрезмерной дистанцией от Джо Байдена, лояльностью президенту и рисками для победы. Баланс тем более сложный для вице-президента, который должен искать ответы для избирателей, жаждущих перемен, сталкиваться с республиканцами, которые на каждое ее новое предложение отвечают вопросом, почему она не реализовала его раньше, и оставаться в тени действующего президента, чьи рейтинги выросли в некоторых из тех округов, в которых он больше всего нуждается.

Выдвигать свою кандидатуру как "продолжение" президента - не значит быть на сильной позиции, как известно помощникам Харрис, в то время как утверждение того, что она представляет, - это сильная позиция. Речь идет о том, чтобы решить, до какой степени разумно дистанцироваться или же лучше продолжать поддерживать президента, который, например, завтра отправится в Милуоки на мероприятие, на котором будут объявлены другие проекты, ставшие возможными благодаря работе администрации. Никто из членов команды вице-президента не возражает против того, что Байден собирается провести целую неделю за границей в дипломатической поездке в Германию и Анголу. Некоторые даже хотели бы, чтобы он уехал на более длительный срок.

Команда Харрис пытается разработать новые планы и предвыборные обещания относительно того, что Харрис сделает на посту президента, отчасти для того, чтобы подчеркнуть различия с Байденом, которые проявились, например, в ее недавних выступлениях о праве на аборт и управлении южной границей. "Задача" при столь ограниченном времени в рамках короткой предвыборной гонки, сказал CNN советник вице-президента, заключается в том, чтобы попытаться "достучаться до колеблющихся избирателей и донести до них информацию о различиях с Байденом". (продолжение следует)

Официальные обязанности президента могут помешать кампании кандидата Харрис: та же поездка на территории, пострадавшие от урагана "Элен", стала источником напряженности между двумя графиками. Решение Байдена отправиться в Северную Каролину в начале недели привело к тому, что Харрис пришлось перенести свою собственную поездку в штат, за победу в котором идет напряженная борьба.

Ни один вопрос не был для Харрис более espinoso, чем эскалация насилия на Ближнем Востоке в преддверии годовщины нападений ХАМАС 7 октября 2023 года: учитывая, что только в Мичигане на кону стоят сотни тысяч голосов, ряд лидеров подталкивает ее к тому, чтобы она открыто дистанцировалась от Байдена. Но ее помощники знают, что не может быть никакой дистанции для человека, который сидит справа от нее в Ситуационной комнате.

Однако именно в экономике все становится сложнее всего: избиратели продолжают жаловаться на восстановление экономики, которое, тем не менее, идет быстрее, чем ожидали почти все эксперты. Байден хочет приписать себе заслугу за это, в то время как Харрис хочет говорить о трудностях, с которыми сталкиваются люди, и о том, сколько еще предстоит сделать, не оказавшись причастной к страданиям, перенесенным под руководством этой администрации.

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