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Израиль: протестующие блокируют дороги, начинается всеобщая забастовка

02 settembre 2024 | 11.54
Redazione Adnkronos
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Десятки демонстрантов заблокировали улицу Ибн Гвироль в Тель-Авиве, требуя от правительства достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, на фоне общественного гнева по поводу того, как правительство ведет войну. Демонстранты также собрались на развязке Шилат недалеко от Модиина и перекрыли дорогу в северном городе Рош-Пина, сообщает Times of Israel.

Гистадрут, один из самых влиятельных профсоюзов страны, объявил об однодневной забастовке, которая началась в 6 часов утра (по местному времени). Пока неясно, сколько человек примут участие в забастовке. Ожидается, что государственные и муниципальные учреждения закроются, как и школы и многие частные предприятия, а также международный аэропорт Бен-Гурион.

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Times of Israel manifestante strada bloccare una strada
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