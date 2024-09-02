Израиль: протестующие блокируют дороги, начинается всеобщая забастовка

Десятки демонстрантов заблокировали улицу Ибн Гвироль в Тель-Авиве, требуя от правительства достичь соглашения об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС в Газе, на фоне общественного гнева по поводу того, как правительство ведет войну. Демонстранты также собрались на развязке Шилат недалеко от Модиина и перекрыли дорогу в северном городе Рош-Пина, сообщает Times of Israel.

Гистадрут, один из самых влиятельных профсоюзов страны, объявил об однодневной забастовке, которая началась в 6 часов утра (по местному времени). Пока неясно, сколько человек примут участие в забастовке. Ожидается, что государственные и муниципальные учреждения закроются, как и школы и многие частные предприятия, а также международный аэропорт Бен-Гурион.