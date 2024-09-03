Россия: Путин в Монголии приглашает коллегу на встречу БРИКС

"Отношения между Российской Федерацией и Монголией развиваются во всех областях". Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече со своим коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом. Путин прибыл в Улан-Батор вчера, и по итогам встречи приоритетом было объявлено "стратегическое" партнерство между двумя странами. Так, Путин пригласил союзника на следующую встречу лидеров БРИКС, которая состоится в Казани в октябре. "Ждем вас", - сказал Путин. Среди подписанных соглашений в экономической сфере, как сообщили российские СМИ, есть соглашение о гарантиях поставок нефтепродуктов.

Это первый визит Путина в страну, присоединившуюся к Римскому статуту. В марте прошлого года на лидера России был выдан ордер на арест Международного уголовного суда (МУС) по обвинению в связи с вторжением на Украину. Как только была обнародована программа визита в Улан-Батор, многие стороны, включая Украину, напомнили Монголии о ее обязательствах.

В БРИКС входят Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, а также Россия. Группа "расширилась" в начале года, включив Египет, Эфиопию, Иран и Объединенные Арабские Эмираты.