Кремль, 'Рютте у руля? Ничего не изменится'

С Марком Рютте у руля НАТО ничего не изменится. Так Кремль прокомментировал смену руководства Североатлантического альянса: Йенса Столтенберга сменил бывший премьер-министр Нидерландов, который вступил в должность сегодня. "Мы ожидаем, что НАТО будет твердо придерживаться своей политики", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, напомнив, что Владимир Путин хорошо знает Рютте, с которым он провел "часы" за столом переговоров, пытаясь построить "хорошие и прагматичные" отношения. "Но впоследствии, как мы знаем, Нидерланды заняли довольно бескомпромиссную позицию по отношению к нашей стране, поэтому мы сомневаемся, что произойдут какие-либо существенные изменения в политике Альянса", - подчеркнул Песков.