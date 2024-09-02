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Норвегия: обнаружена мертвой белуха, предположительно бывшая «шпионом» России

02 settembre 2024 | 16.41
Redazione Adnkronos
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Обнаружена мертвой белуха, ранее замеченная в Норвегии, недалеко от российских вод, с надетым снаряжением, что вызвало слухи о том, что она может быть «шпионом» Москвы. Норвежская общественная телерадиокомпания Nrk сообщила, что тело кита было обнаружено в субботу плавающим в заливе Рисавика, на юге Норвегии, отцом и сыном, которые ловили рыбу.

Белуха, получившая прозвище Хвалдимир, что является комбинацией слова «hval», что на норвежском означает кит, и имени президента России Владимира Путина, была извлечена из воды краном и доставлена в соседний порт, где ее осмотрят специалисты. Морской биолог Себастьян Странд сообщил Nrk: «К сожалению, мы обнаружили Хвалдимира плавающим в море. Он умер, но пока неясно, что стало причиной смерти». Он добавил, что серьезных внешних повреждений на теле животного не обнаружено.

Странд, который следил за приключениями Хвалдимира последние три года от имени норвежской некоммерческой организации Marine Mind, заявил, что был глубоко потрясен внезапной смертью кита. «Это ужасно, — сказал Странд. — Судя по всему, в пятницу он был в хорошем состоянии, поэтому нам нужно выяснить, что могло произойти».

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Tag
balena beluga corpo della balena balena Norvegia
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