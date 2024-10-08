Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 08 Ottobre 2024
Aggiornato: 10:51
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Зашаловочный заголовок

Веб-заголовок

Веб-резюме

08 ottobre 2024 | 10.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Прокуратура Нидерландов рассматривает запрос о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников израильской разведки по подозрению во вмешательстве в расследование Международного уголовного суда. Запрос был подан на прошлой неделе группой из 20 заявителей, большинство из которых палестинцы, которые просят прокуратуру изучить обвинения в том, что Израиль пытался сорвать расследование МУС по предполагаемым преступлениям на оккупированных палестинских территориях.

По словам адвокатов группы, уголовная жалоба была подана в ответ на расследование газеты "Guardian", в котором раскрывалось, как "израильская разведка в течение девяти лет пыталась ослабить, оказать влияние и предположительно запугать офис главного прокурора МУС", напоминает сегодня британская газета.

Расследование, проведенное совместно с израильско-палестинским изданием "+972 Magazine" и изданием на иврите "Local Call", побудило правительство Нидерландов в начале этого года выразить обеспокоенность послу Израиля в Нидерландах.

Вставьте сюда подзаголовок

Как государство, где расположен Международный уголовный суд, штаб-квартира которого находится в Гааге, Нидерланды обязаны в соответствии с соглашением с судом защищать безопасность и неприкосновенность персонала Международного уголовного суда и обеспечивать, чтобы суд был "свободен от какого-либо вмешательства".

В жалобе содержится призыв к голландским властям "срочно" выполнить свои обязательства перед Международным уголовным судом, говорится в выдержках из документа, с которыми ознакомился Guardian. Адвокаты заявителей утверждают, что "многочисленные попытки Израиля оказать влияние, саботировать и прекратить расследование являются прямым нарушением права их клиентов на правосудие".

Кроме того, утверждается, что шпионаж Израиля против МУС мог включать в себя нарушения уголовного законодательства Нидерландов, а также преступления против правосудия по смыслу статьи 70 Римского статута, договора, учредившего МУС. Представитель прокуратуры Нидерландов заявил: "Жалоба получена… и будет изучена". Посольство Израиля в Нидерландах не ответило на запрос о комментариях, пишет "Guardian". Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля ранее заявил, что в сообщении Guardian содержатся "необоснованные обвинения, направленные на нанесение ущерба Государству Израиль".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
intelligence Israele procura dei Paesi Bassi indagini Cpi servizio d'intelligence
Vedi anche
News to go
A ottobre aumenti in busta paga, ecco per chi
News to go
7 ottobre, un anno fa l'attacco di Hamas a Israele
News to go
Energia, i dati della relazione annuale Mase
News to go
Servizio civile agricolo, cosa c'è da sapere
News to go
E' la Giornata mondiale degli Insegnanti
News to go
Terrorismo, 22enne egiziano arrestato per proselitismo sul web
News to go
Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna
News to go
Trasporti, sabato 5 ottobre sciopero nazionale Orsa
News to go
Piantedosi: "Con conflitti cresce rischio atti terroristici, non farci trovare impreparati"
News to go
Lavoro, i dati Istat su occupazione e disoccupazione
News to go
Terrorismo, in Italia allerta di livello 2
News to go
Influenza, vaccinazioni al via in ordine sparso


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza