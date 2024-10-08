Веб-заголовок

Прокуратура Нидерландов рассматривает запрос о возбуждении уголовного дела в отношении высокопоставленных сотрудников израильской разведки по подозрению во вмешательстве в расследование Международного уголовного суда. Запрос был подан на прошлой неделе группой из 20 заявителей, большинство из которых палестинцы, которые просят прокуратуру изучить обвинения в том, что Израиль пытался сорвать расследование МУС по предполагаемым преступлениям на оккупированных палестинских территориях.

По словам адвокатов группы, уголовная жалоба была подана в ответ на расследование газеты "Guardian", в котором раскрывалось, как "израильская разведка в течение девяти лет пыталась ослабить, оказать влияние и предположительно запугать офис главного прокурора МУС", напоминает сегодня британская газета.

Расследование, проведенное совместно с израильско-палестинским изданием "+972 Magazine" и изданием на иврите "Local Call", побудило правительство Нидерландов в начале этого года выразить обеспокоенность послу Израиля в Нидерландах.

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Как государство, где расположен Международный уголовный суд, штаб-квартира которого находится в Гааге, Нидерланды обязаны в соответствии с соглашением с судом защищать безопасность и неприкосновенность персонала Международного уголовного суда и обеспечивать, чтобы суд был "свободен от какого-либо вмешательства".

В жалобе содержится призыв к голландским властям "срочно" выполнить свои обязательства перед Международным уголовным судом, говорится в выдержках из документа, с которыми ознакомился Guardian. Адвокаты заявителей утверждают, что "многочисленные попытки Израиля оказать влияние, саботировать и прекратить расследование являются прямым нарушением права их клиентов на правосудие".

Кроме того, утверждается, что шпионаж Израиля против МУС мог включать в себя нарушения уголовного законодательства Нидерландов, а также преступления против правосудия по смыслу статьи 70 Римского статута, договора, учредившего МУС. Представитель прокуратуры Нидерландов заявил: "Жалоба получена… и будет изучена". Посольство Израиля в Нидерландах не ответило на запрос о комментариях, пишет "Guardian". Пресс-секретарь канцелярии премьер-министра Израиля ранее заявил, что в сообщении Guardian содержатся "необоснованные обвинения, направленные на нанесение ущерба Государству Израиль".