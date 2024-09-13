Украина: Финляндия объявляет о новом пакете военной помощи

Министерство обороны Финляндии подтвердило выделение нового пакета военной помощи на сумму 118 миллионов евро для вооруженных сил Украины, в результате чего общий объем помощи, предоставленной Киеву с начала российского вторжения, достиг 2,3 миллиарда евро.

"Ситуация на Украине остается серьезной. Как и обещала Финляндия, она продолжит оказывать материальную помощь. Мы заявляем нашим странам-партнерам, что мы не должны сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен, говорится в сообщении правительства.

Финские власти не предоставили подробностей о новом пакете военной помощи, сославшись на соображения безопасности, хотя отметили, что при его формировании учитывались "как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны".