Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Venerdì 13 Settembre 2024
Aggiornato: 16:11
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Украина: Финляндия объявляет о новом пакете военной помощи

13 settembre 2024 | 15.22
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Министерство обороны Финляндии подтвердило выделение нового пакета военной помощи на сумму 118 миллионов евро для вооруженных сил Украины, в результате чего общий объем помощи, предоставленной Киеву с начала российского вторжения, достиг 2,3 миллиарда евро.

"Ситуация на Украине остается серьезной. Как и обещала Финляндия, она продолжит оказывать материальную помощь. Мы заявляем нашим странам-партнерам, что мы не должны сдаваться", - заявил министр обороны Финляндии Антти Хякканен, говорится в сообщении правительства.

Финские власти не предоставили подробностей о новом пакете военной помощи, сославшись на соображения безопасности, хотя отметили, что при его формировании учитывались "как потребности Украины, так и ресурсы Сил обороны".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ministero della difesa finlandese pacchetto di aiuti militari aiuto militare pacchetto azionario
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, le previsioni meteo
News to go
Bce taglia tassi di 0,25 punti, le nuove misure della politica monetaria
News to go
Trump-Harris, il punto sul primo dibattito tv
News to go
Guerra a Gaza, nuovo raid su Khan Younis: le news
News to go
Ue, slitta la von der Leyen bis
News to go
Ue, Draghi presenta il suo Rapporto a Bruxelles
News to go
Maltempo, allerta arancione in 8 regioni: il punto
News to go
Clima, Copernicus: "Estate 2024 la più calda di sempre"
News to go
Inflazione 2024, in 65 città prezzi in crescita del 1,2%
News to go
Volotea, aumento di capitale e nuove rotte: tutte le novità
News to go
Meloni: "Pensioni minime sono una nostra priorità"
News to go
Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza