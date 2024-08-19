Япония: гонка за право стать преемником Кисиды, на поле боя - бывший министр экономической безопасности

В Японии начинается гонка за право стать преемником Фумио Кисиды на посту лидера Либерально-демократической партии (ЛДП). Бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси стал первым, кто официально объявил о своей кандидатуре после того, как премьер-министр Кисида заявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в сентябре.

Кобаяси, которому в ноябре исполнится 50 лет, пользуется поддержкой относительно молодых депутатов, подчеркивает агентство Kyodo, и не скрывает, что не является «известной фигурой». «Я хочу создать новую ЛДП, создать общество, в котором люди могут мечтать и иметь надежду, и вывести Японию в мировые лидеры, - сказал он. - ЛДП серьезно настроена на перемены».

По данным Kyodo, готовятся к борьбе за руководство партией, которая почти непрерывно находится у власти в Японии на протяжении десятилетий, 67-летний бывший министр обороны Сигэру Исиба (лидирующий в опросе того же агентства) и 63-летняя Санаэ Такаити, сменившая Кобаяси на посту.

Синдзиро Коидзуми, 43-летний бывший министр охраны окружающей среды и сын бывшего премьер-министра Дзюнъитиро Коидзуми, вчера заявил, что «серьезно рассматривает» возможность участия в выборах. Еще одно имя, которое настойчиво упоминается, - это 61-летний Таро Коно, бывший глава МИД, а ныне министр по цифровым технологиям. На пост премьер-министра претендует 71-летняя Ёко Камикава, министр иностранных дел в правительстве Кисиды.

В ближайшие часы ожидается объявление ЛДП о дате проведения выборов председателя партии, которые, как ожидается, состоятся 27 сентября. Для участия необходимо заручиться поддержкой не менее двадцати депутатов. Очередные всеобщие выборы запланированы на 2025 год.