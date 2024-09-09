США: среди республиканских стратегов опасения по поводу выступления Трампа в дебатах с Харрис

"Думаю, молюсь, чтобы он мог быть дисциплинированным", — заявила Триша Маклафлин, республиканский стратег, говоря о Дональде Трампе в преддверии дебатов с Камалой Харрис завтра, не скрывая при этом сомнений в том, что все может пойти не так. "Если Трамп почувствует себя загнанным в угол и решит, что это три против одного (оппонентка и два модератора — прим. ред.), может возникнуть проблема", — добавила она в интервью Politico, в котором обобщаются сомнения ряда ее коллег. Если кандидат от республиканцев на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября, почувствует себя зажатым Камалой Харрис и двумя модераторами дебатов, ведущими канала ABC Дэвидом Мьюиром и Линси Дэвис, он может выйти из себя.

В основе опасений Маклафлин, уже бывшей советницей кампании Вивека Рамасвами, лежат прошлые заявления Трампа в адрес ABC, сети, организовавшей завтрашнее мероприятие, которую он назвал "нечестной" и "худшей сетью с точки зрения объективности".

Кроме того, похоже, что Трамп не собирается отказываться от личной критики в адрес своей оппонентки, а не ее политики, несмотря на советы собственных советников. Бывший президент даже заявил, что "имеет право на личные выпады" в адрес Харрис, после критики за его нападки на этническую принадлежность соперницы.

"Каждый день, когда кандидат оскорбляет, — это хороший день для Камалы Харрис, потому что это день, когда ей не нужно защищаться от провалов администрации Байдена-Харрис", — написал сенатор Линдси Грэм, союзник Трампа, в своей редакционной статье в New York Times. "Для Трампа гораздо полезнее говорить о своих успехах. Путь в Белый дом лежит через энергичные политические дебаты, а не через обмен колкостями", — добавил он. "Разговоры об этнической принадлежности, использование прозвищ — это не работает в округе. Они хотят, чтобы говорили о проблемах, это округ, соoбраженный на досье", — подтвердил Дон Бэкон, представляющий избирательный округ Омахи в Небраске, который считается критически важным.