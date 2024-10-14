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Великобритания ввела санкции против высшего военного руководства Ирана за нападение на Израиль

14 ottobre 2024 | 16.37
Redazione Adnkronos
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Великобритания ввела санкции против высшего военного руководства Ирана после ракетного обстрела Израиля 1 октября. Об этом заявил министр иностранных дел Дэвид Лэмми, по словам которого Иран проигнорировал неоднократные предупреждения о том, что его «опасные действия» — и действия его марионеток — разжигают конфликт на Ближнем Востоке. В число лиц, на которых распространяется запрет на поездки и замораживание активов, входят главнокомандующий иранской армией Абдолрахим Мусави и командующий военно-воздушными силами Хамид Вахеди. В британском списке также фигурирует начальник разведки Корпуса стражей исламской революции Мохаммад Каземи.

Две компании, в том числе Иранское космическое агентство, чьи технологии могут быть использованы в крылатых и баллистических ракетах, попали под заморозку активов. Лэмми, который находился в Люксембурге на встрече с министрами иностранных дел ЕС, пояснил, что санкции — это способ призвать Иран к ответу и разоблачить виновных в нападениях. «Вместе с союзниками и партнерами мы будем продолжать принимать необходимые меры для противодействия неприемлемым угрозам со стороны Ирана и для оказания давления с целью деэскалации ситуации во всем регионе», — добавил он.

Иран заявил, что осуществил ракетный обстрел в ответ на убийство Израилем лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы и гибель лидера ХАМАС Исмаила Хании в результате теракта в Тегеране. Это было второе прямое нападение Ирана на Израиль после ракетно-беспилотной атаки в апреле этого года.

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ministro degli Esteri comandante in capo sanzione capo dell'intelligence
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