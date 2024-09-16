Веб-заголовок

Продолжает расти число жертв наводнений, вызванных ненастьем, обрушившимся на Центральную Европу. По меньшей мере 15 человек погибли в результате шторма "Борис", самого сильного в Европе с 1997 года.

Наибольшее число погибших зарегистрировано в Румынии, где погибли шесть человек, в Польше - пять человек. Три человека погибли в результате ненастья в Австрии, где пожарный погиб во время оказания помощи, а два человека были найдены утонувшими в своих домах. Еще одна жертва зарегистрирована в Чехии.

планы действий в чрезвычайных ситуациях для пострадавших

Для ликвидации последствий стихийного бедствия канцлер Австрии Карл Нехаммер выделил чрезвычайный фонд в размере 300 миллионов евро. По его словам, в случае необходимости фонд будет увеличен, написал он в соцсети "X". Польша же ввела 30-дневный "режим стихийного бедствия", о чем сообщила канцелярия премьер-министра в соцсети "X". Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что страна выделила 260,31 миллиона долларов на помощь пострадавшим от наводнения.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала охарактеризовал ситуацию в своей стране как "сложную". По его словам, наибольшие проблемы наблюдаются в Южной Чехии. Жителям Остравы было предложено не приезжать в город.

Канцлер Германии Олаф Шольц также заявил о готовности помочь соседям по Европе, пострадавшим от наводнений. Он также заявил, что уровень воды в Германии повышается и ситуация находится под пристальным вниманием.