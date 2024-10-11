Веб-заголовок?

Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал Организацию Объединенных Наций принять резолюцию о «немедленном» прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». В своем телевизионном обращении премьер-министр подчеркнул «приверженность своего правительства развертыванию армии на границе с Израилем, чтобы способствовать прекращению боевых действий», и заявил, что «Хезболла» будет согласна.

Микати заявил, что министерство иностранных дел Ливана попросит Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять резолюцию о «полном и немедленном прекращении огня», добавив, что его правительство обязалось «полностью выполнить резолюцию 1701», которая предусматривает, чтобы ливанская армия и миротворческие силы были единственными вооруженными силами, развернутыми на юге страны. Микати также осудил нападения на ВСООНЛ как «преступление».