Веб-заголовок?

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11 ottobre 2024 | 15.54
Redazione Adnkronos
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Временно исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал Организацию Объединенных Наций принять резолюцию о «немедленном» прекращении огня между Израилем и «Хезболлой». В своем телевизионном обращении премьер-министр подчеркнул «приверженность своего правительства развертыванию армии на границе с Израилем, чтобы способствовать прекращению боевых действий», и заявил, что «Хезболла» будет согласна.

Микати заявил, что министерство иностранных дел Ливана попросит Совет Безопасности Организации Объединенных Наций принять резолюцию о «полном и немедленном прекращении огня», добавив, что его правительство обязалось «полностью выполнить резолюцию 1701», которая предусматривает, чтобы ливанская армия и миротворческие силы были единственными вооруженными силами, развернутыми на юге страны. Микати также осудил нападения на ВСООНЛ как «преступление».

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risoluzione Onu ONU premier libanese Hezbollah
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