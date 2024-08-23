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Украина: Моди в Киеве на встрече с Зеленским

23 agosto 2024 | 11.01
Redazione Adnkronos
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в Киев на поезде из Польши для исторической встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это первый визит премьер-министра Индии в Украину с 1991 года. Встреча Моди и Зеленского проходит на фоне резкой критики со стороны президента Украины по поводу недавней поездки премьер-министра Индии в Москву.

Кадры шестинедельной давности, на которых Моди обнимает лидера России Владимира Путина, появились вскоре после кровавого нападения России на детскую больницу в Киеве. Правительство Моди, убежденное в том, что конфликт в Украине не может быть разрешен на поле боя и приверженное дипломатическому взаимодействию как с Киевом, так и с Москвой, никогда не присоединилось к санкциям против России. Азиатский гигант является одним из основных покупателей российской нефти, а также полагается на Москву в плане поставок военной техники.

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Tag
faccia a faccia tra Modi e Zelensky presidente ucraino recente viaggio colloquio con Zelensky
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