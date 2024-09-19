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Болгария, рассматривается возможная связь между местной компанией и устройствами, взорвавшимися в Ливане

19 settembre 2024 | 16.28
Redazione Adnkronos
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Национальное агентство безопасности Болгарии объявило сегодня, что проверяет возможную связь болгарской компании с коммуникационными устройствами, взорвавшимися на этой неделе в Ливане. Первые улики после взрыва сотен пейджеров указали на тайваньскую компанию Gold Apollo, которая сразу же отвергла подозрения, уточнив, что передала права на производство второй компании, BAC Consulting, базирующейся в Венгрии.

Однако венгерское правительство указало, что BAC Consulting является лишь «торговым посредником» и не имеет производственных мощностей для производства устройств, в то время как источники, цитируемые болгарским порталом Telex, заявили, что на самом деле компания Norta Global со штаб-квартирой в Софии способствовала продаже устройств, поставленных «Хезболле».

Национальное агентство безопасности Болгарии пояснило в коммюнике, что проверяет возможную причастность одной компании, не называя ее напрямую, и сотрудничает с министерством внутренних дел и агентством по доходам в рамках этих расследований. Однако оно уточнило, что не регистрировало никакого таможенного трафика, связанного с пейджерами, которые на бумаге, таким образом, никогда не находились на территории Болгарии, сообщает информационное агентство BTA.

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Tag
azienda taiwanese Gold Apollo azienda azienda bulgara Libano
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