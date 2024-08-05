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Нетаньяху: "Наши враги дорого заплатят за любую агрессию"

05 agosto 2024 | 11.23
Redazione Adnkronos
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"Мы ответим и заставим наших врагов дорого заплатить за любой акт агрессии против нас, откуда бы он ни исходил". Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая вчера с речью, опубликованной в Times of Israel. Он добавил, что страна находится "в состоянии войны на нескольких фронтах против оси зла Ирана" и что Израиль "наносит мощные удары" по различным проиранским группировкам в регионе.

"Мы готовы к любому сценарию, как наступательному, так и оборонительному", - заявил премьер-министр Израиля. Это подтвердил и министр обороны Йоав Галлант, подчеркнув способность армии как к наземной, так и к воздушной обороне, а также к нанесению ударов.

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Tag
Times of Israel The Times of Israel netanyahu
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