КНДР: Пхеньян уничтожает дороги, соединяющие с Сеулом, Ким на совещании по безопасности

Напряженность на Корейском полуострове остается высокой. Северная Корея взорвала участки дорог, связывающие ее с Южной Кореей. Об этом сообщают южнокорейские военные. По данным Объединенного комитета начальников штабов Сеула, сообщает южнокорейское агентство Yonhap, были разрушены участки двух дорог на северной стороне демаркационной линии. Тем временем, как сообщают СМИ Пхеньяна, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын созвал совещание по безопасности после того, что Северная Корея назвала вторжениями южнокорейских беспилотников вдоль границы.

На прошлой неделе Пхеньян объявил о намерении разорвать все связи, автомобильные и железнодорожные, с Южной Кореей, заявив, что хочет обеспечить национальную безопасность. "Примерно в полдень северокорейские военные произвели подрывы, предположительно, чтобы перекрыть дороги Кёнги и Тонхэ, и продолжают другие работы с использованием тяжелой техники", - заявили южнокорейские военные, уточнив, что ответили предупредительными выстрелами к югу от демаркационной линии.

Также на прошлой неделе Северная Корея обвинила Сеул в отправке беспилотников в сторону Пхеньяна трижды за неделю с грузом пропагандистских листовок.

На вчерашнем совещании, сообщило северокорейское агентство ЦТАК, Кима проинформировали о "случае серьезной провокации со стороны врага, нарушившего суверенитет" Северной Кореи. В субботу Ким Ё Чжон, влиятельная сестра Кима, предупредила о "страшной катастрофе" в случае обнаружения новых беспилотников.