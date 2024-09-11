Германия: Бранденбург, основные кандидаты перед выборами

22 сентября будет избран новый парламент Бранденбурга, и кандидаты от ведущих партий примут участие в дебатах в конце дня. После выборов в Саксонии и Тюрингии 1 сентября это будут третьи выборы в региональный парламент в земле бывшей Восточной Германии. И после ожидаемого рывка АдГ 1 сентября, за две с половиной недели до выборов, опрос Infratest dimap по заказу политического журнала ARD Kontraste канала rbb сегодня подтверждает успех крайне правой партии и в Бранденбурге.

Возглавляемая своим ведущим кандидатом Хансом-Кристофом Берндтом, АдГ в настоящее время получает 27% голосов, опережая СДПГ премьер-министра Дитмара Войдке, у которой 23%. По сравнению с опросом, проведенным в июле, обе партии улучшили свои показатели на четыре процентных пункта. ХДС, представленная Яном Редманном, теряет один процентный пункт по сравнению с июлем, но остается на третьем месте с 18%, за ней следует альянс Сары Вагенкхнет (BSW) с 15%. Согласно последнему опросу, «Зеленым» приходится опасаться за свое возвращение в региональный парламент. С двумя процентными пунктами меньше, и процентные пункты устанавливаются на уровне пятипроцентного барьера. Левая партия остается на уровне четырех процентов и, как и свободные избиратели с 3%, не войдет в парламент Потсдама. Все остальные партии вместе не преодолеют пятипроцентный барьер.

Сегодня вечером основные кандидаты от участвующих в выборах партий обсудят вопросы выборов и будущего земли в ходе дебатов, которые состоятся в Торгово-промышленной палате Потсдама. Помимо социал-демократа Дитмара Войдке, в дискуссии примут участие Ян Редманн (ХДС), Деннис Хохлок (АдГ), заменивший Ханса-Кристофа Берндта (который отказался от участия), Антдже Тепфер («Зеленые»), Себастьян Вальтер (Левые), Роберт Крумбах (BSW), Петер Вида (Свободные избиратели) и Цион Браун (СвДП).