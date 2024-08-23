Шок в Израиле: «врач ИГИЛ» в больнице

Врач арестован и обвиняется в том, что присягнул на верность ИГИЛ. Это происходит в Израиле, находящемся «в состоянии войны» после нападения 7 октября. Новостная история, рассказанная израильскими СМИ, начинается с ареста около месяца назад Мухаммеда Аззама, 34-летнего врача Медицинского центра «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля, куда также доставляют раненых израильских солдат, продолжающих военную кампанию в секторе Газа, который с 7 октября подвергается израильским операциям против ХАМАС.

Аззам, уроженец Назарета, гражданин Израиля, был задержан «Шин-Бет» по подозрению в связях с так называемым «Исламским государством», сообщает новостной сайт Ynet. Сейчас, как сообщается, ему официально предъявлены обвинения, в том числе потому, что «Шин-Бет» обнаружила в его мобильном телефоне видео ИГИЛ, в том числе обезглавливания. Но также «папки» с названиями, отсылающими к «взрывчатым веществам» и «изготовлению ядов», файлы с методами совершения нападений.

«Шин-Бет» и полиция в своем совместном заявлении сообщили, что «обнаружили, что подозреваемый присягнул на верность ИГИЛ и присоединился к террористической организации». Обвинение было предъявлено 8 августа. Аззаму вменяют в вину то, что он каким-то образом «интересовался» ИГИЛ с 2014 года, читал с того года, - сообщает Jerusalem Post со ссылкой на информацию, подтвержденную министерством юстиции, - онлайн-материалы, связанные с ИГИЛ. В конце июня 2014 года группировка объявила о создании «халифата».

И Аззам, по данным Ynet, решил присоединиться к джихадистам после нападения 7 октября в Израиле, и об этой бойне он якобы рассылал видео друзьям с комментариями, не оставляющими места для разночтений. А 11 декабря, как утверждает обвинение, он в WhatsApp разговаривал со своим другом о раненых израильских солдатах, поступивших в больницу. И в этом случае его комментарии, как утверждается, были недвусмысленными. Эта история шокировала Медицинский центр «Сорока».