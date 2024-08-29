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Боррель, 'ввести санкции против некоторых израильских министров за их высказывания, разжигающие ненависть'

29 agosto 2024 | 12.27
Redazione Adnkronos
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"Конечно, я начал процедуры, чтобы спросить государства-члены, считают ли они целесообразным включить в список санкций некоторых израильских министров, которые выступают с неприемлемыми высказываниями, разжигающими ненависть, против палестинцев, и с предложениями, которые явно противоречат международному праву и подстрекают к совершению военных преступлений". Об этом заявил в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе брифинга, на котором напомнил, что во время сегодняшнего неформального заседания Совета по иностранным делам официальных решений принято не будет и, в конечном счете, "государствам-членам предстоит принять решение".

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messaggi d'odio ministri Israele ministro losta delle sanzioni
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