Боррель, 'ввести санкции против некоторых израильских министров за их высказывания, разжигающие ненависть'

"Конечно, я начал процедуры, чтобы спросить государства-члены, считают ли они целесообразным включить в список санкций некоторых израильских министров, которые выступают с неприемлемыми высказываниями, разжигающими ненависть, против палестинцев, и с предложениями, которые явно противоречат международному праву и подстрекают к совершению военных преступлений". Об этом заявил в Брюсселе Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе брифинга, на котором напомнил, что во время сегодняшнего неформального заседания Совета по иностранным делам официальных решений принято не будет и, в конечном счете, "государствам-членам предстоит принять решение".