журналист «Аль-Джазиры» в коме после того, как был ранен израильским солдатом в Газе

Журналист «Аль-Джазиры» Фади Аль-Вахиди находится в коме после того, как более недели назад получил пулевое ранение в шею от израильского солдата на севере Газы, когда освещал осаду Армией обороны Израиля лагеря беженцев Джабалия, сообщает телекомпания из Катара. Она заявляет, что Израиль не ответил на просьбы разрешить его эвакуацию из этого района для получения необходимой медицинской помощи, особенно после того, как врачи больницы «Аид» в Газе признали, что не в состоянии оказать ему надлежащую помощь. На Аль-Вахиди был жилет, четко идентифицирующий его как журналиста. Несколькими днями ранее оператор «Аль-Джазиры» Али аль-Аттар был ранен и серьезно пострадал во время съемок палестинских беженцев в Дейр-эль-Балахе.