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Греция: крупный пожар к северу от Афин, тысячи жителей эвакуированы

12 agosto 2024 | 10.55
Redazione Adnkronos
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Тысячи жителей были эвакуированы из своих домов из-за крупного лесного пожара, распространяющегося к северу от Афин, высота пламени достигает 25 метров. Представитель пожарной охраны Василис Ватракояннис заявил, что в соседнем городе Варнавас люди, оказавшиеся в огненной ловушке, были спасены колонной из 20-25 автомобилей. В настоящее время пожар движется на юг, в сторону деревни Пентели, к северо-востоку от Афин. Были эвакуированы по меньшей мере три больницы в этом районе.

С субботы днем в Греции вспыхнули сорок пожаров, и пожарные все еще пытаются потушить семь из них. Для тушения пожаров было задействовано более 500 пожарных и 150 единиц техники. Ватракояннис добавил, что ветер оставался сильным в течение ночи и ожидается, что он усилится в течение утра.

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