Япония: правительство Кисиды уходит в отставку, парламент избирает Исибу новым премьер-министром

Сегодня японский парламент избрал Сигэру Исибу новым премьер-министром сразу после заседания уходящего правительства, на котором члены кабинета Фумио Кисиды объявили о своей отставке, предварительно выразив горячую благодарность премьер-министру, занимавшему этот пост около трех лет. В пятницу Исиба был выбран лидером Либерально-демократической партии, обладающей большинством, на смену Кисиде, который в августе объявил о своей отставке.

67-летний Исиба во втором туре выборов с небольшим перевесом победил министра экономической безопасности Санаэ Такаити, которая надеялась стать первой женщиной-премьер-министром Японии. В ближайшие часы Исиба, который ранее также занимал пост министра сельского хозяйства, объявит состав своего кабинета, который затем должен быть утвержден императором Нарухито.