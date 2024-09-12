Россия: Путин встретился с представителями БРИКС в Санкт-Петербурге, 'организация расширяется'

Президент России Владимир Путин встретился с представителями стран БРИКС в Санкт-Петербурге для участия во встрече по безопасности в преддверии саммита организации в Казани 22-24 октября. Также запланированы двусторонние переговоры между Путиным и некоторыми из гостей, в том числе встреча с министром иностранных дел Ван И. Встреча, в которой также принимают участие представители стран, не являющихся членами организации, но стремящихся к более тесному сотрудничеству с ней, координируется секретарем Совета Безопасности России Сергеем Шойгу.

На саммите в октябре у Путина состоится двусторонняя встреча с Си Цзиньпином, объявил сегодня российский президент. В общей сложности 34 страны выразили желание участвовать в БРИКС в различном качестве, пояснил он сегодня. В Казани будут определены различные категории членства, а также будут рассмотрены другие возможные кандидаты. В БРИКС входят Индия, Россия, Бразилия, Китай, Южная Африка, с января этого года также Египет, Эфиопия, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, а затем Саудовская Аравия. В октябре будут "подробно рассмотрены перспективы развития полномасштабного партнерства между странами-членами БРИКС".