Венесуэла: Мадуро, «Арестованы несколько человек за участие в фашистских заговорах»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что силы безопасности арестовали несколько человек, которые предположительно стояли за «фашистскими заговорами» в стране, в разгар кризиса, разразившегося после президентских выборов в конце июля. Мадуро подчеркнул, что несколько «преступников» были арестованы, и заявил, что власти вскоре предоставят подробности о них, сообщает венесуэльская телекомпания Globovisión. «В ближайшие часы или дни вы узнаете об этих преступных планах и о людях, которых мы задерживаем. Это фашистские планы», - добавил он.

В связи с этим Мадуро подчеркнул, что аресты производятся благодаря работе спецслужб и информации, предоставленной «народом». Среди планов арестованных были действия, направленные на ущемление права на здоровье венесуэльских пациентов. По словам президента Венесуэлы, подозреваемые пытались нанести ущерб здравоохранению в больницах и медицинских центрах.