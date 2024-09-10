Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Martedì 10 Settembre 2024
Aggiornato: 16:18
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Германия: ХДС/ХСС снимают возражения, да новым переговорам с правительством по мигрантам

10 settembre 2024 | 15.32
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Блок оппозиции немецкого центристского блока ХДС/ХСС сегодня присоединится к переговорам о миграционной политике и безопасности немецкого правительства, запланированным на сегодня. Об этом после долгих колебаний подтвердил глава фракции, христианский демократ Торстен Фрай. Встреча, которая должна состояться сегодня в 15:00 в министерстве внутренних дел в Берлине, станет вторым раундом переговоров между партиями и представителями регионов с тех пор, как нападение в городе Золинген в начале месяца вернуло вопрос иммиграции в центр политической повестки дня.

Лидер ХДС Фридрих Мерц и глава региональной группы ХСС Александер Добриндт настаивают на том, чтобы в будущем все лица, не имеющие права на проживание в Германии, были возвращены на границу. Федеральное правительство пока не представило никаких письменных предложений по возвращению.

"Вопрос важнее, чем путь к его решению", - заявил сегодня Фрай. Встреча состоится чуть более чем за неделю до того, как избиратели в земле Бранденбург, недалеко от Берлина, отправятся на избирательные участки, чтобы избрать новое региональное правительство, причем иммиграция является одной из главных забот избирателей.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
fase di esitazione blocco di opposizione Cristiano Democratici Uniti governo tedesco
Vedi anche
News to go
Guerra a Gaza, nuovo raid su Khan Younis: le news
News to go
Ue, Draghi presenta il suo Rapporto a Bruxelles
News to go
Maltempo, allerta arancione in 8 regioni: il punto
News to go
Clima, Copernicus: "Estate 2024 la più calda di sempre"
News to go
Inflazione 2024, in 65 città prezzi in crescita del 1,2%
News to go
Volotea, aumento di capitale e nuove rotte: tutte le novità
News to go
Meloni: "Pensioni minime sono una nostra priorità"
News to go
Papa Francesco affronta il viaggio più lungo: 4 Stati in due continenti
News to go
Scuola, allarme sindacati: "Autorizzato solo il 70% dei posti vacanti"
News to go
Lavoro, Istat: tasso disoccupazione scende al 6,5%
News to go
Vacanze, ultimo weekend di controesodo
News to go
Frana nel casertano, continuano le ricerche di madre e figlio


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza