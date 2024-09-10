Германия: ХДС/ХСС снимают возражения, да новым переговорам с правительством по мигрантам

Блок оппозиции немецкого центристского блока ХДС/ХСС сегодня присоединится к переговорам о миграционной политике и безопасности немецкого правительства, запланированным на сегодня. Об этом после долгих колебаний подтвердил глава фракции, христианский демократ Торстен Фрай. Встреча, которая должна состояться сегодня в 15:00 в министерстве внутренних дел в Берлине, станет вторым раундом переговоров между партиями и представителями регионов с тех пор, как нападение в городе Золинген в начале месяца вернуло вопрос иммиграции в центр политической повестки дня.

Лидер ХДС Фридрих Мерц и глава региональной группы ХСС Александер Добриндт настаивают на том, чтобы в будущем все лица, не имеющие права на проживание в Германии, были возвращены на границу. Федеральное правительство пока не представило никаких письменных предложений по возвращению.

"Вопрос важнее, чем путь к его решению", - заявил сегодня Фрай. Встреча состоится чуть более чем за неделю до того, как избиратели в земле Бранденбург, недалеко от Берлина, отправятся на избирательные участки, чтобы избрать новое региональное правительство, причем иммиграция является одной из главных забот избирателей.