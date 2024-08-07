Испания: Пучдемон заявил, что «начал путешествие домой в Каталонию»

Бывший президент Каталонии и лидер партии «Вместе за Каталонию» Карлес Пучдемон объявил, что «отправился в обратный путь» на родину, спустя семь лет после того, как укрылся в изгнании в Бельгии (октябрь 2017 года). Об этом Пучдемон сам сообщил в социальных сетях, опубликовав видео на каталонском языке, в котором объяснил, что намерен принять участие в инаугурации президента Женералитета, социалиста Сальвадора Ильи, назначенной на завтра. «Парламент Каталонии созвал всех депутатов на дебаты по поводу инаугурации следующего президента Женералитета. Я должен быть там и хочу быть там. Поэтому я отправился в обратный путь из изгнания», - сказал Пучдемон. Испанские СМИ предполагают, что он будет арестован, как только ступит на территорию страны. Возвращение Пучдемона может вызвать политическое землетрясение в Испании: партия «Вместе за Каталонию» поддерживает правительство Педро Санчеса и уже угрожала отозвать свою поддержку, если лидер-индепендист окажется за решеткой.