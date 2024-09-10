министр иностранных дел Черногории: «Мы хотим быть первым следующим членом ЕС»

"Цель - стать первым следующим членом Европейского Союза". Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Подчеркнув "превосходные и дружеские" отношения между Римом и Подгорицей, Ибрагимович выразил "признательность за поддержку, оказанную Италией на нашем пути" в ЕС, и за "проактивную роль", которую Италия играет в группе стран-друзей Балкан.

"Европейская перспектива - единственный путь обеспечить лучшую жизнь гражданам нашего региона", - заключил министр, подчеркнув важность "европейских и атлантических ценностей" для Черногории.