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министр иностранных дел Черногории: «Мы хотим быть первым следующим членом ЕС»

10 settembre 2024 | 15.50
Redazione Adnkronos
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"Цель - стать первым следующим членом Европейского Союза". Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Эрвин Ибрагимович в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Италии Антонио Таяни.

Подчеркнув "превосходные и дружеские" отношения между Римом и Подгорицей, Ибрагимович выразил "признательность за поддержку, оказанную Италией на нашем пути" в ЕС, и за "проактивную роль", которую Италия играет в группе стран-друзей Балкан.

"Европейская перспектива - единственный путь обеспечить лучшую жизнь гражданам нашего региона", - заключил министр, подчеркнув важность "европейских и атлантических ценностей" для Черногории.

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