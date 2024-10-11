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Бельгия: пророссийские хакеры парализовали сайт фламандского парламента и местные СМИ

11 ottobre 2024 | 16.57
Redazione Adnkronos
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Пророссийские хакеры из NoName057 уже 5 дней атакуют сети Бельгии, парализовав сайт фламандского парламента и нескольких национальных СМИ, в том числе Belga News и De Standaard, всего за несколько дней до местных выборов в воскресенье 13 числа. «Мы продолжаем направлять DDoS-приветы Бельгии», — заявила пророссийская группировка в Telegram. DDoS-атаки (распределенный отказ в обслуживании) заключаются в перегрузке серверов запросами, что делает веб-сайты недоступными на некоторое время.

«Анализ, проведенный экспертами по кибербезопасности, показывает, что эти атаки никоим образом не могут помешать выборам», — заверил премьер-министр Александр Де Кроо. Министр внутренних дел Фландрии Хильде Кревитс поддержала его, заверив, что «компьютеры для голосования никоим образом не подключены к Интернету и, следовательно, не могут быть взломаны».

На этой неделе хакеры атаковали веб-сайты нескольких бельгийских муниципалитетов, правительственные и портовые сайты, а также банковские сервисы и Центр кибербезопасности Бельгии (Ccb). В Ccb заявили, что атаки не являются «опасными» и представляют собой лишь «неудобство».

Этой волной кибератак группировка NoName057 решила ответить на неизменную поддержку Бельгией Украины, и в частности на ее недавнее заявление о том, что она рассмотрит предложение о покупке и передаче Киеву трех гаубиц Caesar: «Правительство Бельгии вскоре рассмотрит предложение о покупке и передаче Украине трех единиц артиллерии Caesar, — заявила хакерская группировка в Telegram. — Мы решили нанести визит русофобской Бельгии, чтобы показать им, чем заканчиваются инициативы по поддержке киевского преступного режима». Наконец, NoName057 намекнула на новые беспорядки в день выборов, 13 октября.

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