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**Перу: автобус с туристами попал в аварию, среди пострадавших есть итальянцы**

17 settembre 2024 | 10.10
Redazione Adnkronos
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Автобус с туристами, среди которых были итальянцы, попал в аварию в районе Мачу-Пикчу в Перу, направляясь в город Агуас-Кальентес. Об этом сообщает МИД Италии агентству Adnkronos, говоря о "нескольких пострадавших соотечественниках" в результате аварии. "Посольство Италии в Лиме, в тесном контакте с МИДом, активизировалось для оказания максимальной консульской помощи соотечественникам" и "находится на связи с родственниками" пострадавших, сообщает МИД.

Газета El Peruano называет причиной аварии ошибку водителя туристического автобуса компании Consettur. Газета уточняет, что ДТП произошло между 6-м и 7-м поворотами шоссе Хайрам Бингхэм. Транспортная компания в своем сообщении подтвердила, что активировала свои протоколы безопасности и координирует помощь пострадавшим. Раненые были доставлены в больницу Куско, а перуанская полиция начала расследование.

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Machu Picchu turisti italiani città di Agua Calientes bus turista ambasciata d'Italia a Lima Farnesina autobus
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