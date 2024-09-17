Перу: автобус с туристами попал в аварию, среди пострадавших есть итальянцы**

Автобус с туристами, среди которых были итальянцы, попал в аварию в районе Мачу-Пикчу в Перу, направляясь в город Агуас-Кальентес. Об этом сообщает МИД Италии агентству Adnkronos, говоря о "нескольких пострадавших соотечественниках" в результате аварии. "Посольство Италии в Лиме, в тесном контакте с МИДом, активизировалось для оказания максимальной консульской помощи соотечественникам" и "находится на связи с родственниками" пострадавших, сообщает МИД.

Газета El Peruano называет причиной аварии ошибку водителя туристического автобуса компании Consettur. Газета уточняет, что ДТП произошло между 6-м и 7-м поворотами шоссе Хайрам Бингхэм. Транспортная компания в своем сообщении подтвердила, что активировала свои протоколы безопасности и координирует помощь пострадавшим. Раненые были доставлены в больницу Куско, а перуанская полиция начала расследование.