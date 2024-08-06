Великобритания: новые столкновения и беспорядки, новые аресты

Волна столкновений и ожесточенных беспорядков, вспыхнувшая в некоторых районах Соединенного Королевства, продолжилась вчера вечером. Об этом сегодня сообщила Би-би-си, которая говорит о случаях насилия в отношении полиции в Белфасте, Дарлингтоне и Плимуте. Шесть человек были арестованы в Плимуте, в то время как несколько полицейских получили легкие ранения во время столкновений, сообщила полиция Девона и Корнуолла. В Южном Белфасте в полицейских спецназа были брошены камни и бутылки с зажигательной смесью в районе недалеко от супермаркета, который был подожжен в минувшие выходные.