СМИ, Израиль предлагает рамочное соглашение: освобождение заложников, прекращение войны и гарантии безопасности Синвару

Израиль выдвинул ХАМАС рамочное предложение, предусматривающее освобождение всех заложников одновременно, прекращение боевых действий в секторе Газа, а также гарантии безопасности для Яхьи Синвара и его соратников для выхода из анклава. Об этом сообщает израильская государственная телекомпания Kan со ссылкой на Times of Israel. Предлагаемый план предусматривает освобождение палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах, демилитаризацию сектора Газа и новую систему управления Газой. Подробности не сообщаются.

Согласно сообщению, Галь Хирш, израильский представитель по делам заложников, сообщил их семьям, что предложение было представлено на прошлой неделе во время встречи с официальными лицами США из Белого дома и Государственного департамента. По словам некоторых источников, встречавшихся с Хиршем, предложение называется «соглашение о гарантиях безопасности».

План был предложен в качестве «плана Б», по словам израильского чиновника, которого цитирует Kan. «В свете трудностей на переговорах мы хотели бы предложить запасной план, который сократил бы этапы и позволил бы быстрее достичь соглашения», — сказал он. «Это произойдет, если Синвар покинет Газу и положит конец войне. Это позволит нам достичь целей войны, а руководству ХАМАС в Газе — покинуть территорию и отправиться в безопасное место». Это не первый случай, когда выдвигается предложение об освобождении всех заложников в обмен на прекращение войны.