Референдум в Молдове о внесении изменений в конституцию и присоединении к ЕС находится под вопросом: голоса "против" (50,1%) и "за" (49,9%) в настоящее время (после подсчета 97% голосов) идут вровень. Этот результат стал неожиданностью для многих, поскольку многочисленные опросы, проведенные недавно, указывали на то, что сторонники присоединения к ЕС победят без проблем.

Действующий президент, проевропейски настроенная Майя Санду, ранее раскритиковала неоднозначные итоги референдума, назвав их результатом иностранного вмешательства в политику Молдовы. Она заявила, что это была "беспрецедентная атака на демократию", ссылаясь на широко распространенные обвинения в том, что Россия платила людям за то, чтобы они голосовали определенным образом - обвинения, которые Москва отрицает.