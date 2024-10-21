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Молдова: референдум по ЕС под вопросом, Санду говорит о "российском вмешательстве"

21 ottobre 2024 | 10.33
Redazione Adnkronos
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Референдум в Молдове о внесении изменений в конституцию и присоединении к ЕС находится под вопросом: голоса "против" (50,1%) и "за" (49,9%) в настоящее время (после подсчета 97% голосов) идут вровень. Этот результат стал неожиданностью для многих, поскольку многочисленные опросы, проведенные недавно, указывали на то, что сторонники присоединения к ЕС победят без проблем.

Действующий президент, проевропейски настроенная Майя Санду, ранее раскритиковала неоднозначные итоги референдума, назвав их результатом иностранного вмешательства в политику Молдовы. Она заявила, что это была "беспрецедентная атака на демократию", ссылаясь на широко распространенные обвинения в том, что Россия платила людям за то, чтобы они голосовали определенным образом - обвинения, которые Москва отрицает.

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Tag
referendum in Moldova adesione all'Ue referendum modifica della costituzione
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