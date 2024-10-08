Веб-заголовок

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08 ottobre 2024 | 14.30
Redazione Adnkronos
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Сотни тысяч человек покинули свои дома во Флориде после того, как местные власти распорядились об эвакуации в связи с приближением урагана «Милтон», который уже сегодня вечером может обрушиться на регион торнадо и смерчами. Метеорологи назвали его «чрезвычайно мощным ураганом», а мэр Тампы Джейн Кастор обратилась к жителям города через телеканал CNN: «Если вы решите остаться в районах, для которых объявлена эвакуация, вы погибнете». Национальный центр ураганов объявил предупреждение о штормовых волнах высотой до 4,5 метров.

В заявлении Белого дома правительство США заявило, что «готово отреагировать на любые потенциальные последствия для населения». Тем временем президент США Джо Байден, как сообщается, решает, отменять ли ему запланированные на ближайшие дни зарубежные поездки: в Германию, где он должен был принять участие в важном саммите по Украине, который он сам и созвал, и в Анголу. CNN отмечает, что администрация Байдена опасается, что «эффект Милтона» может повредить избирательной кампании демократов, даже после распространения дезинформации о реакции федерального правительства на ураган «Элен» на прошлой неделе и «ложных утверждений бывшего президента Дональда Трампа».

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Biden uragano Milton uragano Florida meteorologo
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