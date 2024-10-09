Германия: Шольц, «нулевая терпимость к антисемитизму»

Нулевая терпимость к антисемитизму. С таким требованием - в пятую годовщину нападения на синагогу в Галле, Германия - выступил Олаф Шольц. «Евреи никогда не должны жить в страхе», - написал канцлер Германии в X. Память о жертвах нападения на синагогу «напоминает нам о том, что мы должны выполнять этот долг». «И это должно касаться всех нас: мы никогда не примем антисемитизм».

Аналогичный призыв прозвучал от министра юстиции Марко Бушмана. «Это нападение доказывает: антисемит является врагом не только евреев, но и всего человечества», - написал он в X.

9 октября 2019 года правый экстремист попытался совершить нападение на синагогу в Галле во время церемоний по случаю Йом Кипура. Не сумев проникнуть внутрь места отправления культа из-за быстрой реакции присутствовавших, которые забаррикадировали входную дверь, он открыл огонь по прохожим, убив двух человек и ранив еще двоих.