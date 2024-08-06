Венесуэла: Национальный избирательный совет передал протоколы голосования в Верховный суд

Национальный избирательный совет Венесуэлы передал в Верховный суд протоколы выборов 28 июля, победу на которых, как утверждает Николас Мадуро, одержал он сам, несмотря на протесты оппозиции и части международного сообщества. У председателя Национального избирательного совета Эльвиса Аморосо было три дня - как того требовал суд - и он передал протоколы подсчета голосов с каждого избирательного участка, а также протоколы об объявлении результатов и доказательства кибератаки на систему, выразив готовность Национального избирательного совета соблюдать законы страны "для разрешения любых споров, в данном случае избирательного характера, в соответствии с конституционными полномочиями".

Верховный суд потребовал предоставить эти документы после того, как этот орган присудил победу Мадуро с 51,95% голосов против 43,18% у Эдмундо Гонсалеса.