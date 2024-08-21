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США: Мишель Обама: «Кто скажет Трампу, что президентство - это «работа для чёрных»?»

21 agosto 2024 | 11.17
Redazione Adnkronos
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"Кто скажет Дональду Трампу, что работа, которую он хочет, может быть ещё одной из тех «работ для чёрных»?" С едкой иронией Мишель Обама во время своего выступления прошлой ночью на дебатах напомнила американцам, особенно афроамериканским избирателям, заявления бывшего президента, как ксенофобские, так и расистские, о том, что мигранты крадут "black jobs", рабочие места для чернокожих.

И бывшая первая леди не колеблясь обвинила Трампа в расизме, напомнив о той роли, которую магнат сыграл в нападении и подрыве легитимности президентства её мужа, Барака, первого афроамериканского президента в истории: «В течение многих лет Дональд Трамп делал всё, что было в его силах, чтобы заставить людей бояться нас, - сказала она. - Его ограниченное и недалёкое мировоззрение чувствовало угрозу со стороны двух великих тружеников, высокообразованных и успешных людей, которые были афроамериканцами".

В отличие от взглядов Трампа, Мишель Обама в своей атакующей речи, далёкой от ставшей уже крылатой фразы её выступления на съезде 2016 года «Когда они опускаются, мы взлетаем», выдвинула кандидатуру Камалы Харрис, которая «действительно понимает скрытую работу и неустанные усилия, которые всегда делали Америку великой».

Но именно в свете нападок, которым она и её муж подвергались в течение восьми лет, Мишель напомнила, что эта машина грязи может быть нацелена и против Камалы, которая стремится стать первой женщиной и первой афроамериканкой-президентом. «К сожалению, мы знаем, что произойдёт, мы знаем, что найдутся те, кто попытается исказить её правду», - заявила она, призвав всех сделать что-нибудь, чтобы поддержать Камалу и её кампанию. «Никто не может позволить себе сидеть сложа руки и ждать, пока кто-то позвонит вам», - сказала она.

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Tag
black job Donald Trump elettori afroamericani lavoro
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