Китай: Си Цзиньпин обратился к США: "Готовы быть партнерами и друзьями"

Китай "готов работать с Соединенными Штатами как партнер и друг", потому что успешное партнерство между двумя странами является "возможностью" для обеих стран способствовать развитию. Об этом заявил лидер Китая Си Цзиньпин, направивший послание по случаю ежегодного гала-ужина Национального комитета по отношениям между США и Китаем. В тексте, сообщает китайское агентство Синьхуа, Си Цзиньпин подчеркивает, что отношения между двумя странами являются "одними из самых важных в мире на двустороннем уровне".

"Китай хочет быть партнером и другом Соединенных Штатов. Это будет выгодно не только для двух стран, но и для всего мира", - подчеркивает он, по данным официальных СМИ азиатского гиганта, в то время как приближаются президентские выборы в США, а "противоречия" между двумя странами варьируются от досье по Тайваню до торговых споров, от опасений по поводу национальной безопасности до напряженности в Южно-Китайском море.

Китайский лидер настаивает на "принципах взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества" в убеждении, что "успех одного является возможностью для другого". Он также настаивает на визитах и обменах между Китаем и США для "укрепления сотрудничества" и на необходимости "работать вместе для претворения в жизнь "видения Сан-Франциско" после ноябрьского саммита прошлого года с президентом США Джо Байденом.