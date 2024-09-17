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США: Харрис запускает кампанию по регистрации молодых избирателей

17 settembre 2024 | 17.33
Redazione Adnkronos
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Камала Харрис запускает мобилизацию для регистрации молодых американцев, являющихся ключевой электоральной базой для демократов, для голосования. Кампания стартует в Национальный день регистрации избирателей, учрежденный в 2012 году, чтобы помочь миллионам американцев зарегистрироваться для осуществления своего избирательного права.

«Ставки в ноябре этого года как никогда высоки, и вице-президент Харрис знает, что наша демократия тем сильнее, чем больше людей голосует», — заявила руководитель кампании Харрис Джули Джевез, подчеркнув, что «мы сосредоточены на том, чтобы встречаться с молодыми американцами», чтобы регистрировать их, поскольку «когда мы голосуем, мы побеждаем». Согласно недавнему опросу, Харрис в ключевых штатах имеет преимущество в 8 пунктов над Дональдом Трампом среди самых молодых избирателей в возрасте от 18 до 29 лет.

Тим Уолз, кандидат в вице-президенты от Демократической партии, проведет ряд мероприятий в ключевых штатах Джорджия и Северная Каролина, в то время как его жена Гвен встретится в Неваде с молодежью, которую призовут не только зарегистрироваться, но и проголосовать досрочно. Мероприятия пройдут в университетах других ключевых штатов, таких как Пенсильванский университет, где будет присутствовать губернатор Пенсильвании Джош Шапиро, и Мичиганский университет, где актриса Джейн Фонда примет участие в мероприятии, посвященном климату.

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