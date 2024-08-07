Бангладеш: глава армии, "временное правительство принесет присягу завтра вечером"

Временное правительство Бангладеш, которое возглавит лауреат Нобелевской премии Мухаммед Юнус, будет приведено к присяге завтра вечером. Об этом заявил глава армии генерал Вакир-Уз-Заман во время брифинга, транслировавшегося в прямом эфире из столицы Дакки.

Церемония приведения к присяге состоится в 20:00 по местному времени, уточнил он. Во временную администрацию, вероятно, войдут 15 человек. Вскоре после прибытия Юнуса будет также назначена группа советников временного правительства. Лауреат Нобелевской премии ожидается в Дакке завтра днем.