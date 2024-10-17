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Япония: 'подношение' премьер-министра святилищу Ясукуни, гнев Пекина и Сеула

17 ottobre 2024 | 17.05
Redazione Adnkronos
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Новоизбранный премьер-министр Японии Сигэру Исиба направил подношение в противоречивое святилище Ясукуни, расположенное в центре Токио и посвященное 2,5 миллионам погибших в конфликтах с конца 19 века, в том числе высокопоставленным военным и политическим деятелям, осужденным международными трибуналами за военные преступления до и во время Второй мировой войны. Реакция Пекина и Сеула, которые на протяжении десятилетий призывают Токио дистанцироваться от своего колониального прошлого, не заставила себя ждать.

Каждый год десятки японских политиков посещают Ясукуни во время весенних и осенних праздников или в августе в годовщину объявления капитуляции императором в 1945 году. С 2013 года, когда визит Синдзо Абэ вызвал дипломатический резонанс с Пекином и Сеулом, а также спровоцировал редкий дипломатический протест со стороны Соединенных Штатов, ни один премьер-министр Японии больше не посещал святилище.

Премьер-министр Японии Исиба, избранный парламентом 1 октября после отставки Фумио Кисиды, решил направить подношение в Ясукуни, возможно, также для того, чтобы заручиться поддержкой своего электората в преддверии парламентских выборов 27 октября, на которых он надевается упрочить свое лидерство в партии и правительстве. Министр здравоохранения, труда и благосостояния Такамаро Фукуока также направил подношение из деревьев «масакаки», сообщил AFP представитель святилища.

Сеул выразил «глубокое разочарование и сожаление по поводу того, что ответственные лидеры в Японии в очередной раз отдали дань уважения или посетили святилище Ясукуни, — заявили в МИД Южной Кореи. — Мы призываем лидеров нового кабинета министров Японии взглянуть в лицо истории и продемонстрировать действиями скромное размышление и подлинное искупление за прошлые проступки».

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос по этому поводу, также назвала Ясукуни «символом милитаристской агрессии Японии». «Мы призываем Японию столкнуться со своей историей агрессии, поразмышлять над ней и быть осмотрительной в словах и делах в отношении таких исторических вопросов, как святилище Ясукуни», — заявила она. Это поможет Японии «завоевать доверие своих азиатских соседей и международного сообщества конкретными действиями», — заключила Мао.

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Tag
reazioni di Pechino simbolo di aggressione militarista santuario Yasukuni centro di Tokyo
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