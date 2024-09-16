Франция: президиум Национального собрания выскажется о допустимости импичмента Макрону

Бюро Национального собрания Франции выскажется завтра о допустимости предложения об импичменте президенту Эммануэлю Макрону, представленного партией «Непокорная Франция». Об этом сообщает телеканал Bfmtv. В минувшие выходные Жан-Люк Меланшон призвал социалистов «согласиться передать» текст, заявив, что экологи и коммунисты «заявили, что проголосуют за его передачу. «Непокорные» ссылаются на статью 68 Конституции, которая позволяет парламенту объявить импичмент президенту за «явные нарушения, несовместимые с осуществлением его полномочий». «Очевидно, что отказ принять к сведению результаты парламентских выборов и решение игнорировать их являются вопиющим нарушением элементарных требований президентского мандата», - утверждают авторы текста.