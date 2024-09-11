Германия: Шольц о мигрантах: «мы должны оставаться открытыми и управлять прибытием»

«Нет такой страны в мире с сокращающимся трудоспособным населением, которая имела бы экономический рост. Это та правда, с которой мы должны столкнуться». Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе напряженных дебатов в Бундестаге, в ходе которых он защищал миграционную политику своего правительства, подчеркнув необходимость привлечения квалифицированных иностранных работников.

После провала переговоров между правительством и правоцентристской оппозицией по миграционной политике Шольц подтвердил необходимость сохранения открытости Германии для иммиграции, но при этом необходимо должным образом управлять прибытием мигрантов. «Мы страна, которая предлагает защиту тем, кто подвергается политическим преследованиям, кто бежит, чтобы спасти свою жизнь, и это закреплено в нашей Конституции, и мы не ставим это под сомнение», — сказал он.

«Поэтому открытость миру необходима. Но открытость миру не означает, что может приехать любой желающий. Мы должны быть в состоянии выбирать, кто приезжает в Германию. Я прямо заявляю об этом здесь», — подчеркнул он.