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Украина, Таяни: "оружие, отправленное Италией, не может быть использовано за пределами Киева"

14 agosto 2024 | 11.13
Redazione Adnkronos
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"Мы на стороне Украины, которая подвергается агрессии, но мы не находимся в состоянии войны с Россией ни как страна, ни как НАТО. Скажем так, мы никогда не будем отправлять войска. Понимая мотивы обороны, оружие, отправленное Италией, не может быть использовано за пределами Украины". Об этом в интервью La Stampa заявил министр иностранных дел и вице-премьер Антонио Таяни, подчеркнув, что существуют "письменные соглашения и протоколы, сопровождающие эти поставки".

"Предусмотрено, также на уровне ЕС, что каждое отдельное государство может самостоятельно определять ограничения на использование этого оружия, — продолжает он. — Для использования в других целях, о чем, собственно, и просит президент Владимир Зеленский, требуются специальные разрешения. Американцы, например, дали свое согласие, но ограничили его определенными операциями. Италия же не разрешает использовать их за пределами украинской территории. Они должны были бы нас спросить, и они это знают". И подчеркивает, что зенитно-ракетный комплекс Samp T носит оборонительный характер, а его оснащение засекречено.

"Оружие должно использоваться в пределах границ Украины, — повторяет он. — Остальное — лишь полемика оппозиционных партий, призванная скрыть их разногласия". А по поводу предстоящей мирной конференции, цель которой — добиться участия в ней Китая и России, он говорит, что "возможно, Саудовская Аравия могла бы попробовать это сделать. Это был бы шаг вперед. Об этом просил и Зеленский".

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