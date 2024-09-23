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Иран: построена стена с Афганистаном, чтобы остановить «нелегальных» мигрантов

23 settembre 2024 | 15.12
Redazione Adnkronos
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Иранская армия построила стену длиной более 10 километров на границе с Афганистаном с целью остановить потоки нелегальных мигрантов из этой центральноазиатской страны. «На границе построено более 10 километров стены, и мы готовы построить еще 50 километров», — заявил заместитель командующего сухопутными войсками генерал Нозар Немати, которого цитирует информационное агентство Isna.

Иран разделяет границу протяженностью более 900 километров с Афганистаном, и в Исламской Республике проживает одно из самых больших беженцев в мире. Приток афганских мигрантов увеличился с тех пор, как талибы пришли к власти в августе 2021 года после вывода американских войск. Тегеран не предоставил официальных данных об их численности, но депутат Аболфазл Тораби оценил их общее число в «от шести до семи миллионов».

В последнее время иранские власти усилили противодействие «нелегальным» потокам, регулярно объявляя о высылке мигрантов. «Блокируя границу, мы хотим контролировать въезд и выезд из страны» и «повысить безопасность приграничных районов», — добавил Немати, а на прошлой неделе министр внутренних дел Эскандар Момени объявил, что Иран будет использовать колючую проволоку и заполненные водой рвы в дополнение к стене, чтобы сделать границу более безопасной. Кроме того, 13 сентября пресс-секретарь Комиссии по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса Эбрагим Резаи заявил, что власти планируют «выслать более двух миллионов нелегальных граждан в ближайшем будущем».

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forze di terra dell'esercito muro al confine esercito esercito iraniano
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