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Украина: Индия отрицает передачу боеприпасов Киеву

20 settembre 2024 | 18.06
Redazione Adnkronos
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Индия опровергла, назвав их «спекуляциями», сообщения о том, что она не препятствовала европейским компаниям, купившим их, передать Украине артиллерийские снаряды индийского производства. Как сообщило вчера агентство Reuters, поставки продолжаются уже год, и Индия не предприняла никаких мер, несмотря на неоднократные протесты Москвы.

Написанное «подразумевает нарушения со стороны Индии, которых не существует, и поэтому является неточным и вводящим в заблуждение», — написал в X Рандир Джайсвал, представитель министерства иностранных дел, согласно которому у Нью-Дели «безупречная история соблюдения международных обязательств» в отношении нераспространения оружия и действуют собственные строгие правила экспорта.

Индия при Нарендре Моди не присоединилась к международным санкциям против России из-за войны в Украине, а в июле посетила Москву, чтобы приветствовать «дорогого друга» Владимира Путина. Этот визит «разочаровал» президента Украины Владимира Зеленского до тех пор, пока несколько недель спустя Моди не посетил Киев.

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Tag
proiettili di artiglieria made aziende europee trasferimento munizioni India
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