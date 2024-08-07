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Иран: возмущение из-за видео о злоупотреблениях религиозной полиции

07 agosto 2024 | 15.26
Redazione Adnkronos
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Видео, широко распространившееся в социальных сетях Ирана, вызывает возмущение по поводу действий религиозной полиции страны и злоупотреблений, которые она совершает по отношению к населению. На видео показано, как несколько полицейских жестоко тащат 14-летнюю девочку в полицейскую машину на улице в столице Тегеране и увозят ее. Девочка, Нафас Х., и ее ровесница, также арестованная, были без хиджаба. Женщины в Иране по закону обязаны носить хиджаб. Жестокие действия полиции нравов против нарушителей являются спорным вопросом, и последний инцидент был немедленно осужден оппозиционными политиками.

"Сколько времени потребуется, чтобы понять, что эта политика исламского дресс-кода провалилась и приведет только к еще большему недовольству?" - написал в социальных сетях Асар Мансури, лидер реформистской партии "Эттехад Меллат". Видео затмило новости об угрозе войны и конфронтации с заклятым врагом, Израилем, на платформах социальных сетей. Многие пользователи написали, что исламской системе должно быть стыдно за такое обращение с ребенком. "У вас не хватает смелости напасть на Израиль, но хватает смелости напасть на молодую девушку", - гласит один из комментариев, которые можно прочитать на X.

Новый президент Ирана Масуд Пезешкян также был призван к ответу. Во время предвыборной кампании он критиковал проверки полиции нравов и обещал немедленно их прекратить. Инцидент произошел в прошлом месяце. Однако видео, снятое камерами дорожной полиции, стало вирусным только вчера вечером. Мать девочки теперь намерена подать в суд на власти. Ее дочь получила травмы во время ареста и была госпитализирована. "Она еще ребенок, это жестокость", - сказала мать порталу Tejarat News.

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