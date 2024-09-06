Россия: стартовали региональные выборы, исход голосования будет без сюрпризов

В России стартовали местные выборы, исход которых предсказуем, и СМИ уделяют им мало внимания. В эти дни выборы губернатора проходят также в «этнических» регионах: Алтае, Башкирии и Калмыкии, а также в Курске. Сюрпризов не ожидается: кандидаты, поддерживаемые «Единой Россией» и Кремлем, идут к уверенной победе, хорошо срежиссированной Москвой. Алтай, Башкирия и Калмыкия относятся к регионам, которые больше всего затронуты мобилизацией на войну против Украины, а в Курске сражаются украинские войска. Выборы губернаторов 21 региона и законодательных собраний 13 регионов продлятся несколько дней, два, три или более, с досрочным открытием избирательных участков. В Курске, где урны для голосования были открыты досрочно еще 28 августа, только выборы в семи муниципалитетах, оккупированных украинскими войсками, переносятся из-за рейда, начавшегося 6 августа. Голосование за 45 депутатов Московской городской думы будет проходить только онлайн.

На Алтае в Сибири, где тридцать процентов жителей составляют алтайцы, фаворитом на выборах является исполняющий обязанности губернатора Андрей Турчак, 52 года, уроженец Санкт-Петербурга, ранее занимавший пост вице-спикера верхней палаты парламента и секретаря генерального совета партии «Единая Россия». Схема отработана и уже неоднократно срабатывала. Кремль направляет своего ставленника управлять регионом, где он неизвестен местным жителям, в качестве исполняющего обязанности, а затем он утверждается на выборах. Алтай считается НПО «Голос» одним из самых проблемных для Кремля регионов. С 2012 года представителям «Единой России» приходится с трудом удерживать свои позиции. Как и его предшественник Олег Хорохордин, замешанный во многочисленных скандалах, Турчак был встречен местными элитами с большим скепсисом. Но ему противостоят только два других кандидата, «чужака», как и он сам: Олег Добрынин от националистической партии «Родина» и Александр Кириллов от Либерально-демократической партии. «Так мало кандидатов на выборах губернатора в любом регионе в современной истории России не было никогда», — возмущаются в «Голосе».

В Башкирии, многонациональном регионе, где 31,5 процента населения составляют башкиры, 37,5 процента — славяне и 24,2 процента — татары, с рекордным числом погибших на фронте в Украине, ситуация аналогичная: конкуренции нет. Действующий глава региона Радий Хабиров баллотируется на новый срок спустя всего несколько месяцев после массовых протестов против ареста активиста Фаиля Алсынова по обвинению в разжигании межнациональной розни. В выборах участвуют только четыре кандидата от системных оппозиционных партий, а Хабиров отказался участвовать в дебатах.

60-летний Хабиров был назначен исполняющим обязанности главы региона в октябре 2018 года, сменив на этом посту Рустема Хамитова, который в свое время подвергался критике и не пользовался поддержкой на местном уровне. Однако в отличие от Турчака Хабиров является уроженцем региона, где ему, однако, не удалось заручиться поддержкой, поскольку его обвиняют в распродаже ресурсов региона Москве, друзьям и семье жены армянского происхождения, что не нравится местным националистам. Два человека, задержанные во время протестов, умерли в тюрьме, а как минимум 76 человек стали фигурантами уголовных дел. Еще 15 представителей местных властей обвиняются в коррупции.

В Калмыкии, где 60 процентов населения составляют неславянские народы, глава региона Бату Хасиков, бывший чемпион мира по кикбоксингу, баллотируется на второй срок. Уже в 2019 году его избрание было предопределено полным отсутствием сильных кандидатов.