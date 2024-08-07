Таиланд: Конституционный суд распустил главную оппозиционную партию

Конституционный суд Таиланда сегодня распустил главную оппозиционную партию страны, Kao Klai (Партия движения вперед), постановив, что ее усилия по изменению закона о клевете в отношении королевской семьи нарушают Конституцию. Судьи единогласно проголосовали за то, чтобы распорядиться о роспуске Kao Klai, запретив руководителям партии заниматься политической деятельностью в течение 10 лет. Кампания партии по изменению закона об оскорблении королевской семьи (в Таиланде оскорбление величества карается очень суровыми наказаниями) была расценена как попытка подорвать конституционную монархию страны, заявил суд.