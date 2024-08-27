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Буркина-Фасо: Acs, более 150 погибших в результате нападения джихадистов, одного из самых страшных

27 agosto 2024 | 17.53
Redazione Adnkronos
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Город Барсалого, расположенный в 30 километрах к северу от Кайи, столицы Северо-Центрального региона Буркина-Фасо, подвергся террористической атаке, в результате которой 24 августа погибло более 150 человек, в том числе 22 христианина. Об этом сегодня сообщает организация «Помощь страдающей Церкви» (Acs) на своем веб-сайте, ссылаясь на собственные местные источники. Среди жертв значатся женщины, дети и пожилые люди. Это нападение, которое, по всей видимости, длилось несколько часов, стало третьим за этот месяц и одним из самых кровопролитных в истории страны, страдающей от исламского терроризма с 2015 года.

Согласно сообщениям ряда местных СМИ, жители общины Барсалого рыли оборонительные траншеи, чтобы защититься от нападений террористов, когда более 100 джихадистов появились на мотоциклах и открыли огонь из автоматического оружия по мирным жителям и солдатам. Местные источники сообщили Acs, что число погибших было настолько велико, что в течение трех дней похоронить всех жертв не представлялось возможным.

Ранее два теракта были совершены в провинции Наяла, в регионе Букле-дю-Мухун. 4 августа вооруженные люди вошли в деревню Нимина и похитили более 100 мужчин в возрасте от 16 до 60 лет, местонахождение которых в настоящее время неизвестно. Позже, 20 августа, местные источники сообщили Acs о нападениях на деревни Могвентенга и Гнипиру, после которых часть населения бежала.

завтра день траура

Монсеньор Теофиль Наре, епископ епархии Кайя, назвал произошедшее «трагедией беспрецедентных масштабов с начала терактов». В послании, адресованном верующим на следующий день после разрушительного нападения, прелат объявил завтра, среду, 28 августа, днем траура. В заявлении, направленном в Acs, епископ также призвал людей к трем дням усиленной молитвы, чтобы «искупить все посягательства на человеческую жизнь», в которых была пролита кровь невинных людей.

Эта последняя волна насилия является частью трагической серии нападений, которые с 2015 года ввергли Буркина-Фасо в глубокий кризис. Из-за растущей жестокости страна находится в состоянии постоянной небезопасности и страха. За последний год Acs реализовала в стране 76 проектов по оказанию помощи людям, пострадавшим от терроризма, и по поддержке местной церкви.

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Burkina Faso cittadina di Barsalogho capitale della regione nord di Kaya bersaglio di un attacco terroristico donne bambini e anziani
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