Футбол: adidas представил новую форму для Ромы, вдохновленную легендарным стадионом Кампо Тестаччо

Сегодня adidas и AS Roma представили новый домашний комплект на сезон 2024/25, который вдохновлен периодом Кампо Тестаччо, первым стадионом, принадлежащим клубу, расположенным в одноименном районе римского Тестаччо. Об этом сообщает спортивная компания. "Первая форма AS Roma отдает дань уважения связи между римским клубом и символическим районом его болельщиков, что также будет отражено в концепции двух других комплектов, которые появятся в продаже в последующие недели. Палитра цветов воспроизводит темно-красный и золотой цвета, которые были характерны для одного из абонементов на рубеже 1933 и 1934 годов. Таким образом, встречаются два объекта, которые больше всего символизируют связь и веру болельщика в свою команду".

"Форма имеет основу темно-красного цвета с добавлением тонких золотых полос и более насыщенного красного цвета на передней части. Логотип клуба размещен на уровне сердца с использованием того же оттенка красного, что и на форме. Имея дизайн с круглым воротником, с плеч начинаются три полосы, символизирующие бренд, выполненные в золотом цвете. На задней стороне воротника находится деталь "A.S. Roma", также заимствованная с карт абонементов 30-х годов. Дизайн формы предназначен быть данью уважения ДНК клуба и его связи с районом Тестаччо, в элегантном отдании дань прошлому, форма которого, однако, пересмотрена в соответствии с современными канонами. Комплект дополняют шорты и носки преобладающего темно-красного цвета с золотыми деталями. Новый комплект будет надет впервые на поле во время товарищеского матча, который желто-красные проведут 22 июля в Кошице, Словакия".