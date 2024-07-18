Cerca nel sito
 
menu MENU
meteo oroscopo newsletter AK Blog gruppo adnkronos
cerca CERCA
Giovedì 18 Luglio 2024
Aggiornato: 13:10
10 ultim'ora BREAKING NEWS

Футбол: adidas представил новую форму для Ромы, вдохновленную легендарным стадионом Кампо Тестаччо

18 luglio 2024 | 13.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Сегодня adidas и AS Roma представили новый домашний комплект на сезон 2024/25, который вдохновлен периодом Кампо Тестаччо, первым стадионом, принадлежащим клубу, расположенным в одноименном районе римского Тестаччо. Об этом сообщает спортивная компания. "Первая форма AS Roma отдает дань уважения связи между римским клубом и символическим районом его болельщиков, что также будет отражено в концепции двух других комплектов, которые появятся в продаже в последующие недели. Палитра цветов воспроизводит темно-красный и золотой цвета, которые были характерны для одного из абонементов на рубеже 1933 и 1934 годов. Таким образом, встречаются два объекта, которые больше всего символизируют связь и веру болельщика в свою команду".

"Форма имеет основу темно-красного цвета с добавлением тонких золотых полос и более насыщенного красного цвета на передней части. Логотип клуба размещен на уровне сердца с использованием того же оттенка красного, что и на форме. Имея дизайн с круглым воротником, с плеч начинаются три полосы, символизирующие бренд, выполненные в золотом цвете. На задней стороне воротника находится деталь "A.S. Roma", также заимствованная с карт абонементов 30-х годов. Дизайн формы предназначен быть данью уважения ДНК клуба и его связи с районом Тестаччо, в элегантном отдании дань прошлому, форма которого, однако, пересмотрена в соответствии с современными канонами. Комплект дополняют шорты и носки преобладающего темно-красного цвета с золотыми деталями. Новый комплект будет надет впервые на поле во время товарищеского матча, который желто-красные проведут 22 июля в Кошице, Словакия".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
russian news maeci adnkronos
Vedi anche
News to go
Caldo tremendo, massima allerta
News to go
Taxi, code e disagi: la situazione da Milano a Palermo
News to go
Trasporto pubblico locale, domani sciopero nazionale di 4 ore
News to go
Commercio estero, i dati Istat su export e import
News to go
Metsola rieletta presidente del Parlamento Europeo
News to go
Le monete più forti al mondo
News to go
Trump incoronato da convention, JD Vance candidato vice
News to go
Nautica, Italia leader mondiale nella produzione di Superyacht
News to go
Caldo senza fine, l'afa torna anche al Nord
News to go
Via libera al fondo studio, fino a 25mila euro agli studenti più bravi: a chi spetta
News to go
Attentato Trump, cosa non ha funzionato: Secret service sotto accusa
News to go
Mutui, Abi: tassi al 3,56% a giugno 2024


SEGUICI SUI SOCIAL



threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram
ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza